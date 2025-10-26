Росія накопичила у Покровську сотні військових: що відбувається у місті

Українські війська продовжують виконувати завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів

У Генштабі наголосили, що бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю

У Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові. Як інформує «Главком», про це повідомили у Генеральному штабі.

Так, українські війська продовжують виконувати завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через бойові порядки Сил оборони, використовуючи чисельну перевагу.

Разом із цим у Генштабі наголосили, що бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю.

Військові вказують, що ворог нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. Так, із 20 до 25 жовтня Генштаб зафіксував 41 штурмову дію противника за підтримки техніки. Найбільше – на Покровському напрямку.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровськ та звернувся до командирів із вимогою.