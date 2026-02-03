Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)

В Обухівському районі пошкоджено два приватних будинки

У ніч на 3 січня російські окупанти вчергове завдали ворожих ударів по Київській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік в Обухівському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними поліції, в Обухівському районі пошкоджено два приватних будинки, транспортний засіб та господарчу будівлю. Тілесних ушкоджень зазнав 41-річний чоловік

Пошкоджена автівка в Обухівському районі Київщини фото: НАціональна поліція України

«На місцях подій правоохоронці Київщини документують наслідки атаки ворога, а також працюють медики та рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Пошкодження в Оболонському районі Києва фото: Національна поліція України

За фактом воєнного злочину слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти