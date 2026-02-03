Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)
Пошкоджений будинов ув Обухівському районі
фото: Національна поліція Укрвїни/Facebook

В Обухівському районі пошкоджено два приватних будинки

У ніч на 3 січня російські окупанти вчергове завдали ворожих ударів по Київській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік в Обухівському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними поліції, в Обухівському районі пошкоджено два приватних будинки, транспортний засіб та господарчу будівлю. Тілесних ушкоджень зазнав 41-річний чоловік

Пошкоджена автівка в Обухівському районі Київщини
Пошкоджена автівка в Обухівському районі Київщини
фото: НАціональна поліція України

«На місцях подій правоохоронці Київщини документують наслідки атаки ворога, а також працюють медики та рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Пошкодження в Оболонському районі Києва
Пошкодження в Оболонському районі Києва
фото: Національна поліція України

За фактом воєнного злочину слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Читайте також:

Теги: поліція рятувальники окупанти обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ обстріляла Нікопольщину
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
6 сiчня, 08:21
Раніше президент повідомляв, що РФ на тлі негоди готує нові удари по Україні
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями
8 сiчня, 20:49
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
На окупованій Луганщині скасовують соцвиплати заради фінансування війни
10 сiчня, 07:59
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
15 сiчня, 01:19
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 603 танків
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
24 сiчня, 08:01
Поліція Миколаївської області розшукує матір дитини, яку залишили у смітнику
У Миколаєві жінка знайшла у смітнику немовля: деталі інциденту
26 сiчня, 18:46
Тіло загиблого виявила власниця помешкання, яка одразу викликала правоохоронців
Задушили подушкою та втекли: у Києві оголошено вирок убивцям 51-річного чоловіка
6 сiчня, 18:52
Перша психологічна допомога: фахівці ДСНС та волонтери працюють із постраждалими на місці нічного обстрілу в Києві
Кличко закликав киян ділитися теплом і повідомив, коли опалення повернеться в оселі
9 сiчня, 16:29
Ключове завдання українських підрозділів – не допустити реалізації задумів ворога
Росіяни намагається створити «буферну зону» в двох областях
18 сiчня, 16:00

Новини

Захоплення земель нацпарку «Голосіївський»: прокуратура вимагає знести 33 будинки
Захоплення земель нацпарку «Голосіївський»: прокуратура вимагає знести 33 будинки
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад сім годин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад сім годин
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
З'явилися перші кадри з наслідками атаки на Київ
Атака на Київ: пошкодження зафіксовано у п'яти районах (оновлено)
Атака на Київ: пошкодження зафіксовано у п'яти районах (оновлено)

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua