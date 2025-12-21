Росіяни змінили тактику наступу на Мирноград і Покровськ

Українські військові очікують, що до Нового року російські солдати спробують посилити наступальні дії та здійснювати активні штурмові дії із залученням техніки

Російські окупаційні війська тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях. Малі піхотні групи окупантів намагаються «інфільтруватися» на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби. Про це повідомив командир Сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв'ю NV, передає «Главком».

Зі слів офіцера, росіяни змінили тактику наступу на цьому напрямку – місяць тому почали здійснювати механізовані штурми та нині безперервно атакують піхотою.

Ласійчук додав, що на цій ділянці фронту з вересня армія РФ втратила майже 6500 військових. Окупанти залучили для ведення боїв у Покровську 76-ту десантно-штурмову дивізію та перекинули деякі підрозділи, які мали бути зосереджені на запорізькому напрямку, на Покровськ.

Українські військові очікують, що до Нового року російські солдати спробують посилити наступальні дії та здійснювати активні штурмові дії із залученням техніки.

Тим часом бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Сьомого корпусу ДШВ показали рідкісні кадри боїв у Покровську. Ворог масовано штурмує оборону Покровська, застосовуючи рої FPV-дронів. Під час однієї атаки 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада потрапила під майже 20 ударів дронів всього за дві хвилини – по одному дрону кожні три секунди.

🔥20 FPV за 2 хвилини: 25-та бригада ДШВ показала рідкісні кадри боїв у Покровську



Ворог масовано штурмує оборону Покровська, застосовуючи рої FPV-дронів. Під час однієї атаки 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада потрапила під майже 20 ударів дронів всього за 2… pic.twitter.com/qnFE9AUg1l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 21, 2025

Нагадаємо, що Сили оборони під Покровськом ліквідували колишнього «міністра молоді, спорту та туризму ДНР» Михайла Мішина.

Раніше повідомлялося, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. У самому Покровську за крайні кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста.