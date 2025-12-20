Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
Атаки по інфраструктурі, зокрема по мосту, ускладнили логістичні процеси в Одеській області
фото: ДСНС України/Telegram

Уряд провів ґрунтовні переговори з ключовими гравцями ринку – операторами АЗС та перевізниками

Атаки російських окупантів на транспортну інфраструктуру Одеської області призвели до значного ускладнення логістики, проте це не повинно позначитися на гаманцях водіїв. Як інформує «Главком», про це розповів віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба під час зустрічі із журналістами.

За його словами, уряд провів ґрунтовні переговори з ключовими гравцями ринку – операторами АЗС та перевізниками. Наразі частка ринку, яка постраждала від логістичних проблем, становить близько 40%. Попри це, фахівці не вбачають ризиків для здорожчання пального.

«Поки що ми не бачимо ніяких передумов, щоб це призвело до зростання ціни – ні роздрібної, ні оптової. Нам це підтверджують і перевізники, і оператори», – наголосив віцепрем’єр.

За словами Кулеби, атаки по інфраструктурі, зокрема по мосту, справді ускладнили логістичні процеси в Одеській області. Втім, це не створило критичної ситуації для постачання пального.

Держава зберігає альтернативні можливості доставки, зокрема залізничним транспортом.

Окрему увагу уряд приділив переналаштуванню маршрутів вантажного транспорту. Вантажівки, які нині перебувають у районі Ізмаїла, заїжджатимуть в Україну транзитом через територію Молдови.

«Усі перевізники розуміють реальність і досить адекватно її сприймають. Вони змінюватимуть логістику через інші країни та альтернативні шляхи, які ми пропонуємо в Одеській області», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Одещина перебуває під безпрецедентним тиском: лише за останній тиждень зафіксовано понад 500 обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. Основною ціллю ворога залишаються портова інфраструктура та логістичні вузли.

Також на Одещині триває ліквідація наслідків масованих атак. Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку зафіксовано чергову атаку по порту Південний – є влучання в резервуари. 

Читайте також:

Теги: міністр Одещина інфраструктура пальне ворог Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджене цивільне судно у порту «Чорноморськ»
Ситуація в Одесі. Чому б Україні не звернутися до Ердогана?
14 грудня, 20:47
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 361 танків
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
22 листопада, 07:10
Україно - Ізраїльський саміт
Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни
27 листопада, 11:31
Україна імпортувала 946 тис. тонн пального
Україна встановила новий рекорд імпорту пального
3 грудня, 16:20
Чи всі, кого прийнято записувати до команди колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, зможуть утриматися в кріслах?
«Люди Єрмака». Хто на вихід? кадри
11 грудня, 16:45
Рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги
Росія вдарила по Одещині: є постраждалі, серед них – діти
25 листопада, 08:41
З 12 грудня Одеса живе без світла та подекуди без води
Рятувальники показали, як Одеса тиждень живе без світла (фото)
Вчора, 16:01
Тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 у межах населеного пункту Маяки
На трасі Одеса-Рені заборонено рух вантажівок через обстріл
Вчора, 16:10
Наслідки атаки по мосту
Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
Вчора, 23:35

Новини

Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні
Чи можна проїхати через Дністер після атаки мосту на Одещині: влада повідомила деталі
Чи можна проїхати через Дністер після атаки мосту на Одещині: влада повідомила деталі
Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари
Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua