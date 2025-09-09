Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 9 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На цих напрямках відбулося вісім бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував в районі Вовчанська. Два бойових зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер точиться п’ять бойових зіткнень.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. Наші захисники стримують натиск противника.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.

