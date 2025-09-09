Лінія фронту станом на 9 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

8 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 152 окупанти, з яких 84 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім автомобілів, мотоцикл, одиницю спеціальної техніки, вісім безпілотних літальних апаратів, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів. Пошкоджено автомобіль, гармату і сім укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На цих напрямках відбулося вісім бойових зіткнень. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 14 керованих авіаційних бомб, та здійснив 174 артилерійські обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував в районі Вовчанська. Два бойових зіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку

Ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено. Дотепер точиться п’ять бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку

З початку доби підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. Наші захисники стримують натиск противника.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

Нагадаємо, триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.