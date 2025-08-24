Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакувала Суми дронами

Іванна Гончар
Росія масовано атакувала Суми дронами
Дрони атакували місто Суми
Суми перебувають під атакою ворожих БпЛА

У ніч на 24 серпня, у День Незалежності України, російські терористи продовжують тероризувати мирне українське населення. Під ударом опинилось місто Суми, передає «Главком».

За повідомленням моніторингових каналів, у місті пролунало десятки потужних вибухів. Окупанти масовано атакували Суми ударними дронами.

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, Суми перебувають під атакою ворожих БпЛА. Наслідки атак уточнюються.

«Сили оборони працюють. Наслідки атак з’ясовуються.Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста. Загроза триває – залишайтеся у безпечних місцях», – написав він.

Нагадаємо, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди. 

Унаслідок російської атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

До слова, увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету. 

Один із корпусів університету згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека.

окупанти обстріл Суми

