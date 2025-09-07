Втрати ворога станом на 7 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11163 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1088150 (+970) осіб,

танків ‒ 11163 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23254 (+11) од,

артилерійських систем – 32516 (+42) од,

РСЗВ – 1481 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56817 (+294),

крилаті ракети ‒ 3686 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 61054 (+104) од,

спеціальна техніка ‒ 3961 (+4).

Як відомо, триває 1292-й день повномасштабної війни в Україні.