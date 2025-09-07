Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 7 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11163 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на  вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1088150 (+970) осіб,
  • танків ‒ 11163 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23254 (+11) од,
  • артилерійських систем – 32516 (+42) од,
  • РСЗВ – 1481 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56817 (+294),
  • крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61054 (+104) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3961 (+4).
Як відомо, триває 1292-й день повномасштабної війни в Україні.

