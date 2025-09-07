Втрати ворога станом на 7 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1088150 (+970) осіб,
- танків ‒ 11163 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23254 (+11) од,
- артилерійських систем – 32516 (+42) од,
- РСЗВ – 1481 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56817 (+294),
- крилаті ракети ‒ 3686 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61054 (+104) од,
- спеціальна техніка ‒ 3961 (+4).
Як відомо, триває 1292-й день повномасштабної війни в Україні.
