Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1300-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 187 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Нагадаємо, триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.

