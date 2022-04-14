Луганщина: окупанти обстріляли Золоте, зруйновані будівлі

Противник завдав удару по Золотому ввечері 13 квітня і в вночі 14-го

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Золотому Луганської області, в результаті чого отримали пошкодження кілька будівель. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Противник завдав удару по Золотому ввечері 13 квітня і в вночі 14-го. Ще три будинки стали тепер непридатними для життя, зазначає чиновник.

«Ворог продовжує воювати з мирним населенням. Спочатку лишати домівок, а якщо щось вцілило - грабувати. Скільки перемог вони отримали на полі бою? Вже упродовж місяця стоять на тих самих позиціях, або відступають, як на півночі. А от над мирним життям в росіян звитяг значно більше - десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити», – уточнив Гайдай.

Також він розповів про ситуацію на лінії фронту в Луганській і Донецькій областях, де бійці ЗСУ відбили 8 атак ворога, і знищили один танк, чотири одиниці броньованої та шість - автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему.

Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.