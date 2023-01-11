Львів оплесками та вигуками зустрів Дуду. Якраве відео

Польща стала першою країною, яка сьогодні оголосила рішення передати Україні західні танки

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні ввечері вийшов на вулиці Львова, де його чекали сотні людей. Львів’яни влаштували очільнику Польщі теплу зустріч з оплесками і схвальними оваціями.

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Нагадаємо, що Дуда сьогодні у Львові зустрівся з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гітанасом Науседою. Вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. Польща стала першою країною яка сьогодні оголосила рішення про передачу Україні західних танків.

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Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів протиповітряної оборони в межах військової допомоги. Він не уточнив, про які саме зенітні системи й засоби ППО йдеться.