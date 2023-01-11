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Зеленський у Львові проводить зустріч з Дудою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський у Львові проводить зустріч з Дудою
фото: Офіс президента

Глави двох держав обговорили ситуацію в Україні

Під час робочої поїздки на Львівщину президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глави двох держав обговорили ситуацію в Україні.

Інформацію про зустріч підтвердив народний депутат Олексі Гончаренко. «Зеленський зараз у Львові зустрічається з Дудою», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, також Зеленський провів координаційну нараду на Львівщині щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

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Теги: Польща Анджей Дуда Володимир Зеленський президент

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