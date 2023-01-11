Візит Зеленського до Львова: з’явилися подробиці

Учасники наради обговорили оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю

Під час робочої поїздки на Львівщину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України. Про це повідомляє Офіс президента.

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Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

«Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю», – йдеться в повідомленні.

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Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС. Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

Зеленський також ушанував пам’ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами. Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу.