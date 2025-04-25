Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС
Раніше повідомлялося, що Росія планує випустити відеосюжети із Запорізькою АЕС з метою дискредитації України
фото: depositphotos.com

Моніторингова група чула вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня

На Запорізькій атомній електростанції сталася стрілянина 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

 «Учора вранці експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли», – каже він.

При цьому окупанти сказали співробітникам МАГАТЕ про те, що через «загрозу безпілотників» заплановані дії групи на об'єкті довелося відкласти.

«Група МАГАТЕ залишилася в адміністративній будівлі після оголошення наказу про укриття на всій території станції», – додав він.

Крім того, протягом останнього тижня група МАГАТЕ продовжувала чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня.

«Те, що колись було практично неймовірним – свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об'єкта – стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі підкреслив, що з погляду ядерної безпеки це явно нестійка ситуація.

«МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни», – додав він.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.

До слова, Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

Згодом Рафаель Гроссі заявив, що ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.

Читайте також:

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник держави зазначив, що Україна не проти спільної роботи із США, наприклад, на «МоторСіч»
Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України
22 квiтня, 20:38
США мають намір взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС
США мають намір взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС
21 квiтня, 06:18
Утримання Росією ЗАЕС поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії
США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко
17 квiтня, 06:17
Шість реакторів можуть бути введені в експлуатацію лише після завершення 27 програм безпеки
Перезапуск Запорізької АЕС. «Енергоатом» попередив про небезпеку
7 квiтня, 08:31
Гроссі з 2019 року очолює Міжнародне агентство з атомної енергії
Очільник МАГАТЕ збирається стати наступним генсеком ООН
2 квiтня, 20:47
Росія спростувала повідомлення про витоки з паливних баків
МАГАТЕ перевірить ймовірний розлив палива на Запорізькій АЕС
28 березня, 08:42
Зеленський зустрівся із президентом Франції
Зустріч Зеленського та Макрона, пошкодження резервуара на ЗАЕС. Головне за 26 березня
26 березня, 21:10
Тихий заявив, що ЗАЕС необхідно повернути під контроль України; це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам
Росіяни пошкодили критично важливий резервуар на окупованій ЗАЕС
26 березня, 17:18
РФ: «Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі»
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Події в Україні

МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС
Павлоград атакували дрони: серед загиблих дитина
Павлоград атакували дрони: серед загиблих дитина
Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: постраждали п’ять областей
Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: постраждали п’ять областей
Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росіяни отримують економічну вигоду з окупованої частини України: роз’яснення ISW
Росіяни отримують економічну вигоду з окупованої частини України: роз’яснення ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
39K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
25K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
11K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua