МАГАТЕ повідомило про стрілянину на Запорізькій АЕС

Раніше повідомлялося, що Росія планує випустити відеосюжети із Запорізькою АЕС з метою дискредитації України

Моніторингова група чула вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня

На Запорізькій атомній електростанції сталася стрілянина 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Учора вранці експертам МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, було наказано залишатися в приміщенні після того, як неподалік від головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс, пролунали гучні постріли», – каже він.

При цьому окупанти сказали співробітникам МАГАТЕ про те, що через «загрозу безпілотників» заплановані дії групи на об'єкті довелося відкласти.

«Група МАГАТЕ залишилася в адміністративній будівлі після оголошення наказу про укриття на всій території станції», – додав він.

Крім того, протягом останнього тижня група МАГАТЕ продовжувала чути вибухи і постріли на різних відстанях від станції майже щодня.

«Те, що колись було практично неймовірним – свідоцтва військових дій поблизу великого ядерного об'єкта – стало майже повсякденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій у Європі атомній електростанції», – заявив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі підкреслив, що з погляду ядерної безпеки це явно нестійка ситуація.

«МАГАТЕ, як і раніше, віддане тому, щоб зробити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії під час цієї трагічної війни», – додав він.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.

До слова, Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому.

Згодом Рафаель Гроссі заявив, що ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.