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Майже 64 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майже 64 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Дані втрат ворога уточнюються через інтенсивність бойових дій
фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 420 російських окупантів та знищили шість гелікоптерів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили майже  63800  окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків – 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1556 (+17) од,
  • РСЗВ – 357 (+2) од,
  • засоби ППО – 183 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
  • крилаті ракети – 316 (+0),
  • кораблі/катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
  • спеціальна техніка – 140 (+0).
Майже 64 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати росіян фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Теги: ворог втрати Генштаб війна

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