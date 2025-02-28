«Є дві причини». Ексглава МЗС Росії пояснив, чому Трамп атакує Зеленського

Андрій Козирєв: «Трамп вважає себе великою людиною і хоче отримати Нобелівську премію миру»

Різкі заяви Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського мають дві причини. Перша – це особиста образа американського лідера через відмову України надати компромат на Джо Байдена та його сина у 2019 році. Друга – прагнення Трампа отримати Нобелівську премію миру. Про це колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Трамп дуже хотів у 2019 році отримати від України компромат на Хантера Байдена, сина Джозефа Байдена і на самого Байдена-старшого. Він вимагав такий компромат від Зеленського, чого не вийшло. Це був шантаж з боку Трампа. Мовляв, дайте мені компромат, інакше я вам відмовлю в допомозі», – розповів ексглава МЗС Росії.

За словами Козирєва, президент України сказав, що такого компромату немає:

«Зеленський вчинив абсолютно правильно. По-перше, він сказав, що такого компромату просто немає, а придумувати його я не буду. Україні, як і будь-якій іншій країні, не треба втручатися у внутрішню політику і підігравати одній з партій в Америці. Але Трамп затаїв образу... Він (Трамп) така велика людина, а йому якийсь Зеленський, подумаєш, не міг там придумати компромат! Образа – це перший, на мій погляд, мотив».

Другою причиною різких заяв Трампа, як стверджує ексглава МЗС РФ, є прагнення американського лідера отримати Нобелівську премію миру. За його словами, президент США вважає себе великою людиною і хоче увійти в історію, здійснивши якийсь значущий вчинок.

«Він обіцяв, що в перший же день на посаді президента доб'ється, ну, як мінімум, перемир'я, а фактично припинення війни між Росією і Україною. Це не виходить. Знову-таки, Зеленський тут ні до чого, тому що для того, щоб зараз домовитися з Путіним, треба просто здати Україну, нічого іншого Путін не прийме. Адже Путін не хоче ніякого миру. Але Зеленський, звичайно ж, не може здатися, і Україна не хоче здаватися, і правильно робить. Але Трамп це знову сприймає як особисту образу. Ось знову, хто йому заважає? Зеленський! Тобто і тоді Зеленський завадив, і зараз», – пояснив Козирєв.

Ексглава МЗС Росії додав, що Трамп емоційна людина, непередбачувана: «Кожен день різні його помічники говорять різні речі, і з цим нічого зробити не можна. Ви запитаєте у мене: що з цього сухий залишок? Я вам скажу: ніхто не знає, сам Трамп не знає конкретно, чого він хоче. Він хоче своєї перемоги будь-якою ціною. Зеленський йому в цьому заважає, тому він відчуває до Зеленського роздратування».

Однак, як зауважив Козирєв, з численних заяв і обіцянок Трампа зазвичай не випливає нічого конкретного. Він наголосив, що це було і за першого президентства Трампа, і зараз. «Потрібно до цього спокійно поставитися. Подивимося, що буде в реальності далі. З цих переговорів поки нічого не буде. Тому, мені здається, Зеленському не потрібно смикатися, входити в це пікірування з Трампом. Він щойно обраний, з ним ще чотири роки працювати. Який сенс загострювати персоніфіковану полеміку? Не хочу виглядати так, що я даю поради, але мені ось так здається», – підсумував ексглава МЗС Росії.

Нагадаємо, 19 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Однак 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, знову робив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати», – заявив він.

Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.