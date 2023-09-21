Масована атака на Україну, зустріч Зеленського з Шольцом: головне за ніч

У ніч проти 21 вересня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні

У ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти вдарили ракетами по Черкасах. Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 21 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Київ

У ніч проти 21 вересня Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. У небі над столицею України та її околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей.

У КМВА повідомляють, що попередньо ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55.

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У Дарницькому районі Києва наразі відомо про сім постраждалих.

Також у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають дві автівки. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

Вибухи у Харкові

У четвер, 21 вересня, під час ранкової ракетної атаки у Харкові сталося щонайменше шість прильотів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Загалом щонайменше шість «прильотів» було вранці по Харкову. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста», – написав він у телеграм-каналі.

Щодо можливих постраждалих та руйнувань – йде збір інформації.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали шість ударів по місту, зокрема у Слобідському районі.

Зеленський зустрівся із Шольцом

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під час зустрічі Зеленський подякував ФРН за підтримку України та посилення протиповітряної оборони нашої країни. Крім цього, глава держави поінформував Шольца про перебіг подій на фронті та розповів про першочергові потреби України.

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«Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування «зернового коридору», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що отримання додаткових систем ППО дасть змогу захистити чорноморські порти та історичну спадщину Одеси.

Окупанти вдарили ракетами по Черкасах

У четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Про це повідомив Ігор Табурець.

«Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури», – написав він у телеграм-каналі.

Відомо, що пошкоджено будинок через падіння уламків збитої ракети.

Наразі п'ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.

Масована атака безпілотників на Росію

Численні вибухи на території тимчасово окупованого українського Криму цієї ночі Міністерство оборони РФ пояснює атакою безпілотників та роботою засобів ППО, які нібито знищили в небі над півостровом майже два десятки дронів. Крім того, Росія заявила, що нібито безпілотники також намагалися атакувати Білгородську, Курську та Орловську області. Про це повідомило міноборони РФ.

У російському міністерстві, як зазвичай, звинуватили Україну в цих нальотах безпілотників літакового типу, а також заявили про нібито «припинення атаки».

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Загалом, за даними Міноборони РФ, було збито 23 дрони.

Польща готова до пошуку компромісу щодо імпорту українського зерна

Словаччина, Польща та Угорщина, які запровадили заборони на експорт української агропродукції, готові розглядати механізм постачання, запропонований Україною. Про це розповів заступник міністра економіки України – торговий представник Тарас Качка.

«У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі й Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною», – пояснив Тарас Качка.

За його словами, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС.

Зеленський зустрівся із президентом Бразилії

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

«Важлива зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру», – наголосив президент.

Польща більше не передаватиме зброю Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. Про це він розповів в етері телеканалу Polsat News, передає Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

За словами Моравецького, він розуміє, що «Україна захищається від жорстокої атаки Росії», але водночас його уряду потрібно захистити власну країну.

Теперішні відносини з Україною Моравецький назвав такими, що «перебувають у важкому стані», цитує Polsat News.

Польський прем’єр наголосив, що уряд Польщі «категорично незгодний» із останніми заявами найвищих українських посадовців і президента України. Зокрема, заявою президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію.

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Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху

Диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном через добу після того, як Азербайджан почав – і вже завершив – «антитерористичні заходи» в невизнаному Нагірному Карабаху. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Уряд Вірменії в короткому повідомленні зазначив, що Путін і Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху й «питання двостороннього порядку денного».

У Кремлі ж стверджують, що розмову ініціювала вірменська сторона, й президент Росії привітав «досягнуту за активної участі російських миротворців» домовленість Баку й невизнаного Нагірного Карабаху про припинення вогню.