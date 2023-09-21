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Зеленський зустрівся із президентом Бразилії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із президентом Бразилії
Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів бесіду із президентом Бразилії Лулою да Сілвою
скріншот з відео

Президенти України та Бразилії доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Про це голова держави повідомив у Telegram.

«Важлива зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру», – наголосив президент.

Зазначимо, що Зеленський також зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував Німеччині за вагому довготривалу підтримку України у протидії агресії Росії, окремо відзначивши нещодавні оборонні пакети, надані Німеччиною, та внесок у посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Нагадаємо, що 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

Теги: Володимир Зеленський Бразилія

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