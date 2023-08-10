Масований удар по Рівненщині й атака дронів на Москву: головне за ніч

Окупанти знову тероризували українські міста ракетами та безпілотниками

Уночі в Україні декілька разів оголошувалася масштабна повітряна тривога. Ворог здійснив масовану атаку дронів на Рівненщину. Водночас у Москві та Севастополі росіяни відбивали чергові атаки дронів. Тим часом, президент США Джо Байден попросить Конгрес про додаткове фінансування для України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Масштабні повітряні тривоги й масована атака на Рівненщину

За ніч в Україні двічі оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К. Також небезпека фіксувалася через загрозу атаки дронів.

Зокрема, рух ворожих дронів спостерігався у Київській області. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

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Крім того, цієї ночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої зруйнована нафтобаза на Дубенщині, виникла сильна пожежа. Обійшлося без жертв.

Атака дронів на Москву

У ніч на 10 серпня два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, один дрон було збито в Калузькій області, інший – у районі центральної кільцевої автомобільної дороги.

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Севастополь опинився під ударом безпілотників

Міноборони РФ заявляє, що вночі нібито було припинено атаку безпілотників на окупований Севастополь.

Російські окупанти звітують, що «поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО були знищені два БпЛА, ще дев’ять заглушені засобами радіоелектронної боротьби». Безпілотники нібито впали в акваторії Чорного моря.

Байден попросить про додаткове фінансування для України

Сьогодні, 10 серпня, американський президент Джо Байден подасть до Конгресу США запит на додаткове фінансування для України. Про це повідомило Politico.

Очікується, що вже сьогодні адміністрація Байдена оприлюднить свій запит на мільярди доларів додаткового фінансування. Кошти підуть, зокрема, на зброю та іншу військову допомогу Україні.

«Вагнерівці» можуть повернутися з Білорусі до Росії

Джерело в російському уряді заявило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. Це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Неназване джерело в уряді РФ заявило, що приватна військова компанія «Вагнер» проводить свій перший етап виведення бойовиків із Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області. Другий етап розпочнеться після 13 серпня.