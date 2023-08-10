На заводі в Підмосков’ї, де пролунав вибух, розроблявся новітній бомбардувальник РФ

Підприємство залучене до розробки літака нового покоління «Посланник»

Загорський оптико-механічний завод у місті Сергієв Посад Московської області, на якому вчора стався потужний вибух, причетний до створення новітнього російського стелс-бомбардувальника, тобто такого, що широко використовує технології зниження помітності. Про це повідомив опозиційний ресурс «Агентство» з посиланням на дані сайту державних закупівель.

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Журналісти з’ясували, що зазначений завод із 2019 року залучений до розробки далекого стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління з назвою «Посланник». Також «Агентство» підтвердило, що завод постачає оптику для бойовиків РФ, хоча губернатор Андрій Воробйов заявляв, що на об’єкті нібито давно виробляють піротехніку, а не оптику чи механіку.

За даними ресурсу, держконтракти оптико-механічного заводу перестали публікуватися навесні 2022 року, після початку вторгнення в Україну, але цю інформацію вдалося дізнатися з попередніх документів.

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В одному з них ідеться про «виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр: «Посланник-1ОЕП/Л» до 2027 року. Державним замовником є міністерство оборони РФ, замовником – національний дослідницький інститут «Екран», що створює обладнання для військової авіації, а головним виконавцем – компанія «Туполєв», яка веде розробку «Посланника» з 2009 року.

Російські пропагандисти вихвалялися, що цей літак буде не лише використовувати технології зниження помітності, а й начебто зможе нести майбутні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіаційні бомби, гіперзвукові озброєння, використовуючи новітні засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби. Крім того, «Посланник» нібито долатиме передові рубежі протиповітряної оборони НАТО, залишаючись непоміченим, і зможе замінити наявні бойові літаки дальньої авіації, як кажуть пропагандисти.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух.

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За попередніми даними, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.