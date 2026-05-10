Bloomberg: нафтові резерви світу різко скорочуються – які наслідки це матиме

Війна вже призвела до різкого подорожчання нафти та бензину у світі

Аналітики прогнозують нові проблеми з пальним уже найближчими місяцями

Світові запаси нафти скорочуються найшвидшими темпами за всю історію спостережень через війну з Іраном та перебої з поставками через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan, Morgan Stanley та інших аналітиків, пише «Главком».

За оцінками Morgan Stanley, лише за період із 1 березня по 25 квітня світ втратив близько 4,8 млн барелів нафти на добу зі своїх запасів. Це стало рекордним темпом виснаження резервів.

Аналітики пояснюють, що нафтові запаси це своєрідна «подушка безпеки» для світової економіки. Вони допомагають переживати кризи, перебої з поставками або різкі стрибки попиту.

Тепер ця «подушка» стрімко зникає.

«Запаси діють як амортизатор світової нафтової системи», – пояснила керівниця досліджень сировинних ринків JPMorgan Наташа Канева.

Найбільші ризики зараз виникають у країнах, які сильно залежать від імпорту пального. Серед них аналітики називають Індонезію, Пакистан, В’єтнам і Філіппіни.

У деяких із них критичний дефіцит може виникнути вже протягом найближчого місяця.

Водночас Китай та Південна Корея поки мають достатні резерви та навіть розглядають можливість відновлення експорту нафтопродуктів.

У Європі найбільша проблема – запаси авіаційного палива. За даними Insights Global, резерви авіапального у головному нафтовому хабі Європи впали до мінімуму за шість років.

Експерти попереджають, що якщо тенденція продовжиться, вже влітку можуть початися перебої з авіаперевезеннями на тлі сезону відпусток.

Навіть Сполучені Штати, які традиційно вважаються «страховкою» світового нафтового ринку, швидко витрачають свої резерви.

Запаси сирої нафти та пального в США вже впали нижче середніх історичних показників. Запаси дизеля опустилися до найнижчого рівня з 2005 року.

Американські компанії збільшують видобуток, але експерти визнають: швидко компенсувати втрати не вдасться.

Війна вже призвела до різкого подорожчання нафти та бензину у світі. Через це зростає ризик нової хвилі інфляції та навіть глобальної рецесії.

До слова, біля острова Харг, що вважається головним експортним терміналом сирої нафти Ірану з'явилась велика нафтова пляма, яка поширюється в Перській затоці. Це викликало занепокоєння щодо стану іранської нафтової інфраструктури, що перебуває під напругою через запроваджену США військово-морську блокаду.