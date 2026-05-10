Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bloomberg: нафтові резерви світу різко скорочуються – які наслідки це матиме

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: нафтові резерви світу різко скорочуються – які наслідки це матиме
Війна вже призвела до різкого подорожчання нафти та бензину у світі
фото: Bloomberg

Аналітики прогнозують нові проблеми з пальним уже найближчими місяцями

Світові запаси нафти скорочуються найшвидшими темпами за всю історію спостережень через війну з Іраном та перебої з поставками через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan, Morgan Stanley та інших аналітиків, пише «Главком».

За оцінками Morgan Stanley, лише за період із 1 березня по 25 квітня світ втратив близько 4,8 млн барелів нафти на добу зі своїх запасів. Це стало рекордним темпом виснаження резервів.

Аналітики пояснюють, що нафтові запаси це своєрідна «подушка безпеки» для світової економіки. Вони допомагають переживати кризи, перебої з поставками або різкі стрибки попиту.

Тепер ця «подушка» стрімко зникає.

«Запаси діють як амортизатор світової нафтової системи», – пояснила керівниця досліджень сировинних ринків JPMorgan Наташа Канева.

Найбільші ризики зараз виникають у країнах, які сильно залежать від імпорту пального. Серед них аналітики називають Індонезію, Пакистан, В’єтнам і Філіппіни.

У деяких із них критичний дефіцит може виникнути вже протягом найближчого місяця.

Водночас Китай та Південна Корея поки мають достатні резерви та навіть розглядають можливість відновлення експорту нафтопродуктів.

У Європі найбільша проблема – запаси авіаційного палива. За даними Insights Global, резерви авіапального у головному нафтовому хабі Європи впали до мінімуму за шість років.

Експерти попереджають, що якщо тенденція продовжиться, вже влітку можуть початися перебої з авіаперевезеннями на тлі сезону відпусток.

Навіть Сполучені Штати, які традиційно вважаються «страховкою» світового нафтового ринку, швидко витрачають свої резерви.

Запаси сирої нафти та пального в США вже впали нижче середніх історичних показників. Запаси дизеля опустилися до найнижчого рівня з 2005 року.

Американські компанії збільшують видобуток, але експерти визнають: швидко компенсувати втрати не вдасться.

Війна вже призвела до різкого подорожчання нафти та бензину у світі. Через це зростає ризик нової хвилі інфляції та навіть глобальної рецесії.

До слова, біля острова Харг, що вважається головним експортним терміналом сирої нафти Ірану з'явилась велика нафтова пляма, яка поширюється в Перській затоці. Це викликало занепокоєння щодо стану іранської нафтової інфраструктури, що перебуває під напругою через запроваджену США військово-морську блокаду. 

Читайте також:

Теги: нафта нафтопродукти США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дружба» ціною 90 мільярдів: як політика ЄС грає на руку Кремлю
«Дружба» ціною 90 мільярдів: як політика ЄС грає на руку Кремлю
23 квiтня, 09:59
CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню
CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню
12 квiтня, 01:26
Ключові рейси скасовано через війну в Ірані
Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним
13 квiтня, 23:56
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
18 квiтня, 06:01
США послабили санкції проти РФ після скарг на дорогі енергоносії
Білий дім послабив санкції проти РФ після звернень союзників: хто натиснув на Трампа
22 квiтня, 19:02
28 лютого 2026 року США та Ізраїль оголосили про військові операції проти Ірану
Скільки американців проти війни з Іраном – опитування показало історичний антирекорд
2 травня, 02:28
Трамп: Я збираюся зустрітися з президентом Сі через два тижні. Я з нетерпінням чекаю цього
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
5 травня, 00:04
Іранський конфлікт послабив позиції Трампа перед виборами
Війна з Іраном почала тягнути рейтинги Трампа вниз
5 травня, 19:25
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та держсекретар США Марко Рубіо
Лід почав танути? Мелоні зустрілася з Рубіо після напруження зі США
8 травня, 17:43

Економіка

Bloomberg: нафтові резерви світу різко скорочуються – які наслідки це матиме
Bloomberg: нафтові резерви світу різко скорочуються – які наслідки це матиме
Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів
Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
Трамп після розмови з фон дер Ляєн відклав торговельну війну з ЄС
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео)
Сили безпілотних систем підтвердили чергове ураження російського стратегічного вузла у Пермі (відео)
Rheinmetall веде переговори щодо купівлі суднобудівної верфі в Румунії
Rheinmetall веде переговори щодо купівлі суднобудівної верфі в Румунії

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua