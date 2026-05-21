Лідери ЄС сподіваються, що торговельне перемир'я з Трампом буде дотримано

Аліна Самойленко
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та американський лідер Дональд Трамп
фото: AP
Угода все ще має бути остаточно розглянута в Європейському парламенті наступного місяця.

Європейський Союз досяг компромісу щодо виконання торговельної угоди зі Сполученими Штатами, поклавши край тривалим загрозам введення мит. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель виконує свої зобов'язання задля забезпечення прогнозованої та взаємовигідної трансатлантичної торгівлі. Документ, необхідний для впровадження укладеної минулого липня в Шотландії «угоди Тернберрі», узгодили під час нічних перемовин представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії. Голова Європарламенту Роберта Метсола назвала це підтвердженням надійності Європи, відзначивши важливість цих відносин для мільйонів робочих місць. Позитивно про компроміс відгукнулися єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та очільник МЗС Італії Антоніо Таяні, які відзначили стабільність для європейських експортерів.

Водночас, голова профільного комітету Європарламенту Бернд Ланге висловив стриманішу позицію, зауваживши, що не вважає цю угоду вигідною, проте Парламент підтримає її заради захисту інтересів ЄС. Він також відкинув твердження про те, що Брюссель піддався тиску через загрози Трампа.

Процес виконання угоди суттєво уповільнювався раніше через заяви Дональда Трампа щодо Гренландії та погрози запровадити 25% мита на європейські автомобілі. За умовами домовленостей, Брюссель скасовує мита на американські промислові та деякі аграрні товари, тоді як США зобов'язуються обмежити більшість тарифів на європейський імпорт позначкою у 15%. Остаточне голосування за законопроєкт у Європарламенті заплановане на середину червня.

Як відомо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

