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Масштабний обмін полоненими, Зеленський звільнив Залужного. Головне за 8 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масштабний обмін полоненими, Зеленський звільнив Залужного. Головне за 8 лютого
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими

Україна повернула сотню захисників з російського полону, звільнення Залужного, Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ. «Главком» склав добірку новин 8 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула сотню захисників з російського полону

Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Так, з російського полону вдалося повернути 100 захисників.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. 

Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ

Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ.

З початком бойових дій на сході України Сирський був начальником штабу АТО. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня за бої на Дебальцевському плацдармі.

На початку повномасштабної війни був командувачем оборони Києва. Восени 2022 – навесні 2023 року керував обороною Соледара та Бахмута. З літа 2022 року був одним із командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Нардеп Шуфрич отримав нову підозру

Народний депутат Нестор Шуфрич від забороненої партії «ОПЗЖ» отримав нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

За даними слідства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Звільнення Залужного

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

Натомість Зеленський призначив на місце Залужного генерал-полковника Олександра Сирського.

Київрада передала землю у постійне користування заповіднику Лаври

Депутати Київради ухвалили рішення про відведення земельних ділянок заповідника «Києво-Печерська лавра» у постійне користування. Понад 30 років земля, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не була законодавчо оформлена.

За це рішення на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання проголосували 70 столичних депутатів.

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Теги: війна Володимир Зеленський Валерій Залужний Олександр Сирський

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