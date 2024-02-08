Справа Шуфрича: нардеп отримав нову підозру

Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова

Народний депутат Нестор Шуфрич від забороненої партії «ОПЗЖ» отримав нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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За даними слідства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Правоохоронці з'ясували, що Росгвардії мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука». Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

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Згодом, як повідомили в ДБР, фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на «охорону» об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Силовики провели обшуки в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві, де знайшли документацію, печатки та інші докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Розслідування триває.

Нагадаємо, 15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. У той же день Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 11 жовтня сторона захисту подала апеляцію на рішення першої інстанції, але апеляційний суд відмовив у задоволенні їхнього клопотання.

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Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області, йому повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Станом на зараз Шуфрич знаходиться в СІЗО – суд відправив його під варту без права застави на 60 днів (до 13 листопада).