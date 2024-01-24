Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
фото: Риа Новости

У Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76

Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді, посадовець КМДА вимагав хабар у підприємця-військового. «Главком» склав добірку новин 24 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Падіння Іл-76

У Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді

В Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить наші двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги.

Під час зустрічі було погоджено, що: 

  • Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
  • Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
  • Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
  • Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
  • Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

Посадовець КМДА вимагав хабар у підприємця-військового

До Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця.

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця КМДА та його спільника на хабарі.

Джерела «Главкома» в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Анатолія Багана, який з 15 травня 2014 року працює заступником директора – начальником управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради.

Україна та Польща незабаром відновлять міжурядові консультації

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня. Перші такі консультації відбудуться у Варшаві.

Туск зазначив, що темою консультацій буде, серед іншого, питання українського зерна та його імпорт до Польщі.

Комітет із нацбезпеки спростував «нову редакцію» законопроєкту про мобілізацію

Мережею почав ширитися документ, щодо внесення Міністерством оборони до Ради доопрацьований проєкт Закону про мобілізацію, а саме: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував цю інформацію та попросив представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами.

Читайте також:

Теги: війна літак Денис Шмигаль росія КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів
Вчора, 07:18
Британський посол не повідомив, скільки дронів планує виробити Велика Британія разом з Україною
Британія виділила 200 млн фунтів для виробництва дронів в Україні
22 сiчня, 19:11
Пропозиції щодо повного закриття сполучення будуть розроблені у десятиденний строк відповідно до закону «Про санкції»
Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років
22 сiчня, 17:58
Спецназ б’є людей палицями та застосовує сльозогінний газ
У Башкортостані ОМОН розганяє багатотисячний мітинг на підтримку засудженого активіста (відео)
17 сiчня, 10:08
У Новосибірську очікується до 25 градусів морозу
Новосибірськ замерзає через масштабну аварію на тепломережі (фото, відео)
11 сiчня, 07:38
«Знову і знову єпископи УПЦ МП на стороні того, хто є ідеологом цієї війни Росії проти України»
Що єпископи Моспатріархату продовжують проповідувати своїм вірянам
9 сiчня, 13:57
Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ
5 сiчня, 13:02
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
2 сiчня, 06:58
Наслідки ворожого удару по Сумщині
Атака дронів на Сумщину: є загиблі та поранена (фото)
1 сiчня, 18:19

Події в Україні

Росіяни обстріляли Харківщину: зруйновано будинок, є поранені
Росіяни обстріляли Харківщину: зруйновано будинок, є поранені
У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня
У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)
Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua