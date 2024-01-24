Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня

У Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76

Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді, посадовець КМДА вимагав хабар у підприємця-військового. «Главком» склав добірку новин 24 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Падіння Іл-76

У Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

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Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

До слова, на опублікованих відео з місця, де впав літак РФ, жодних фрагментів тіл навколо не виявлено.

Зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді

В Ужгороді пройшла зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить наші двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги.

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Під час зустрічі було погоджено, що:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

Посадовець КМДА вимагав хабар у підприємця-військового

До Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця.

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовця КМДА та його спільника на хабарі.

Джерела «Главкома» в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Анатолія Багана, який з 15 травня 2014 року працює заступником директора – начальником управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради.

Україна та Польща незабаром відновлять міжурядові консультації

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня. Перші такі консультації відбудуться у Варшаві.

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Туск зазначив, що темою консультацій буде, серед іншого, питання українського зерна та його імпорт до Польщі.

Комітет із нацбезпеки спростував «нову редакцію» законопроєкту про мобілізацію

Мережею почав ширитися документ, щодо внесення Міністерством оборони до Ради доопрацьований проєкт Закону про мобілізацію, а саме: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував цю інформацію та попросив представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами.