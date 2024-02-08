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Уже сьомий російський мільярдер відмовився від громадянства РФ (список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уже сьомий російський мільярдер відмовився від громадянства РФ (список)
За оцінкою журналу Forbes, статки Анісімова становлять $1,6 млрд
фото з відкритих джерел

Бізнесмен зараз мешкає у Швейцарії

Російський бізнесмен Василь Анісімов вирішив вийти із російського громадянства. Він став сьомим мільярдером, який зробив це від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про вихід Анісімова з громадянства РФ повідомляє Forbes.

Анісімов – колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова. Він вийшов з громадянства РФ у вересні 2022 року, та відомо про це стало лише зараз. Бізнесмен зараз мешкає у Швейцарії. Він має громадянство Хорватії та карибської держави Домініка.

Анісімов стверджує, що не має жодних активів в РФ, а свою колишню компанію Coalco разом із «Великим Домодєдовим» передав під управління менеджерів. При цьому від продовжує їздити до Росії. Бізнес-візу Анісімов отримав на запрошення від компанії «Велике Домодєдово».

За оцінкою журналу Forbes, статки Анісімова становлять $1,6 млрд. В основному це кошти, одержані від продажу його частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів. Крім того, бізнесмен має інтереси в Казахстані та Африці. У 2022 році він також почав інвестувати у нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До цього від російського громадянства відмовилася низка великих бізнесменів. Серед них:

  • засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (статок $2,4 млрд),
  • засновник інвестиційної компанії «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд),
  • засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд),
  • засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд),
  • засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд)
  • засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд, оцінка зроблена після продажу Тінькофф-банку). 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський мільярдер зі списку Forbes Юрій Мільнер зрікся російського паспорта.

Теги: росія бізнесмен громадянство

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