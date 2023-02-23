Мельник розповів, як просуваються дипломатичні відносини України з Китаєм
Київ намагається «достукатися» до китайського керівництва, щоб унеможливити будь-яку взаємодію Пекіна з РФ
Україна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм, але комунікація на рівні керівництва залишається дуже складною. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв’ю «Українській правді».
«Ми все ж таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна по відношенню до російської агресії. На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому – на рівні керівництва», – заявив Мельник.
За словами посадовця, і уряд, і президент, і вся дипломатична служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати підхід до цієї надважливої для України держави, щоб її позиція була сприятливішою, ніж вона є сьогодні (хоча нейтралітет також цінний, відзначив держслужбовець).
«Ми не втрачаємо надію достукатися як до пуття, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс із путінською Росією», – додав заступник міністра.
Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».
Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.
Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.
До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».
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