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Мельник розповів, як просуваються дипломатичні відносини України з Китаєм

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мельник розповів, як просуваються дипломатичні відносини України з Китаєм
Заступник голови МЗС Андрій Мельник
фото з відкритих джерел

Київ намагається «достукатися» до китайського керівництва, щоб унеможливити будь-яку взаємодію Пекіна з РФ

Україна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм, але комунікація на рівні керівництва залишається дуже складною. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв’ю «Українській правді».

«Ми все ж таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна по відношенню до російської агресії. На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому – на рівні керівництва», – заявив Мельник.

За словами посадовця, і уряд, і президент, і вся дипломатична служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати підхід до цієї надважливої для України держави, щоб її позиція була сприятливішою, ніж вона є сьогодні (хоча нейтралітет також цінний, відзначив держслужбовець).

«Ми не втрачаємо надію достукатися як до пуття, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс із путінською Росією», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР  Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України

До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».

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