Коли Міндіч виїхав з України: нові деталі від НАБУ

Кривонос повідомив, що помічники Міндіча замовили йому трансфер зазделегідь

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють в організації злочинного угруповання та одержанні хабарів, залишив Україну 10 листопада 2025 року. Про це повідомив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, передає «Главком».

«За результатами аналізу даних телефонів, вилучених під час обшуків у деяких фігурантів кримінального провадження, встановлено, що керівник злочинної організації виїхав 10 листопада орієнтовно о другій ночі, проте транспортний засіб – він користувався трансфером приватним – його помічники замовляли 9 числа зранку», – зазначив Семен Кривонос.

Раніше Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону бізнесменом та фігурантом плівок НАБУ Тимуром Міндічем. За словами прикордонників, він легально покинув Україну.

У листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.