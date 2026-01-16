Головна Країна Кримінал
СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці задокументували понад 20 видаків одержання неправомірної вигоди
фото з відкритих джерел

За даними слідства, посадовиця за хабарі системно допомагала уникати мобілізації

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили голову Військово-лікарські комісії при районному ТЦК. За даними слідства, вона системно допомагала військовозобовʼязаним незаконно отримати рішення про непридатність або обмежену придатність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та СБУ.

За даними слідства, посадовиця у змові з посередником на систематичній основі отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних до військової служби.

СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині фото 1
СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині фото 2
Знайдена готівка у фігурантки справи
Знайдена готівка у фігурантки справи
фото: СБУ

«Такі «висновки» фактично давали можливість ухилитися від виконання конституційного обов’язку в умовах воєнного стану. Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди», – йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків у голови ВЛК вилучено понад $307 тис. готівкою, у посередника – ще понад $90 тис. Дії голови ВЛК кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 3 ст. 368 КК України, посередника – за ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

За даними ЗМІ, керівницею ВЛК, у якої було виявлено понад $300 тис., є Куриш Валентина Онисимівна. Вона обіймає посаду керівника ВЛК у «Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3» міста Кам'янське.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.

До слова, українські чоловіки призовного віку дедалі частіше намагаються нелегально перетнути кордон з Білоруссю, щоб уникнути мобілізації. У 2025 році під час незаконних спроб перетину українсько-білоруського кордону було затримано 1424 осіб мобілізаційного віку. Це у чотири рази більше, ніж у 2024 році (326 осіб), і в 356 разів більше, ніж у 2023-му, коли таких випадків зафіксували лише чотири.

корупція в Україні Офіс Генерального прокурора мобілізація Дніпропетровщина ухилянти

