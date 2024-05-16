Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих
фото: ДСНС у Сумській області
Рятувальники допомагають людям з евакуацією

У громаді, що на прикордонні з Росією, через ворожі обстріли підлягають евакуації 23 населених пункти

У Білопіллі на Сумщині досі лишається певна кількість людей, які раніше не мали фізичної або матеріальної змоги кудись виїхати, також є маломобільні люди, прикуті до ліжка хворі, пенсіонери. Влада міста визначається, коли будуть їх евакуйовувати. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко.

За словами міського голови, тим, хто досі не виїхав з Білопілля самостійно, запропонували місця компактного тимчасового проживання у Сумах. «Наразі виявили бажання евакуюватися близько 100 людей. 14 травня прибули перші автобуси, тож 28 осіб виїхали до Сум, серед них шестеро дітей», – розповів Зарко.

Він зазначив, що у місті також є маломобільні люди, прикуті до ліжка хворі, пенсіонери. «Будемо визначати дні, коли їх вивозитимемо», – пояснив він.

За словами міськголови, до повномасштабної війни у Білопіллі проживало 16,5 тисячі людей, зараз залишилося декілька тисяч – більшість вже виїхали своїм ходом.

Як зазначив Зарко, раніше у черзі на евакуацію було 20 з 54 населених пунктів громади. «Зараз, мабуть, трошки більше стало. Додалися ще два–три села із десятикілометрової зони побіля кордону», – зауважив він.  

Міськголова розповів, що у п’ятикілометровій зоні є деякі території, де просто вже немає людей, бо села повністю зруйновані. «Умовно кажучи, це як сіра зона. Першим селом, звідки всі виїхали, було Волфине. Натомість є села, куди важко дістатися з безпекових причин», – пояснив він.

Зарко розповів, що у їхній громаді є геть знищені села, такі як Рижівка – там із 976 жителів залишилося шестеро, решта виїхали. Подібна ситуація у селах Павлівка, Катеринівка. «Наші спеціалісти не можуть туди навіть поїхати, аби подивитися на стан будівель, щоб потім допомогти з відновленням», – каже він і додає, що у селі Ободи вже рік немає світла і немає можливості його відновити через постійні обстріли.

Як зауважив Зарко, у його громаді не проводилася примусова евакуація родин з дітьми, бо завжди вдавалося знаходити аргументи і переконувати людей, щоб вони самостійно виїжджали до більш безпечних місць. «Дітей дуже мало у Білопіллі лишилося. На вулицях я їх практично не бачу», – каже він.

А от люди, у яких є господарство, за словами Зарка, не хочуть виїжджати саме через те, що не хочуть його кидати. «У нас була показова ситуація у селі Рижівка. Там річка гарна дуже, гарні луки, пасовиська, всі умови для скотарства, тож багато хто розводив овець, корів. Так люди спочатку самі тікали від обстрілів, а потім, як ставало спокійніше, поверталися до хат, відпускали корівку свою на вільний випас. Потім знаходили інші міста чи села, де було безпечніше, і перевозили туди худобу. На превеликий жаль, дуже мало людей, в яких є худоба, виїжджають», – розповів він. 

Нагадаємо, за час повномасштабної війни у Білопіллі загинуло понад 20 мешканців, десятки зазнали поранень. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко. Він зазначив, що мова винятково про цивільних людей, серед яких є  у тому числі й діти.

Зарко переконаний, у діях ворога немає жодної логіки. «Логіка така: прокинулися росіяни – давай накриємо «градами» ось цей район. Після обіду керовані авіабомби давай запустимо по центру міста. Ще через якийсь час – «градами» ще кудись», – пояснює він.

Міський голова Білопілля розповів, що у його місті немає безпечних місць, за 20 метрів від його хати розірвалися «гради».

Читайте також: Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум
Теги: війна обстріл Сумщина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дії росіян не стали раптовими для українського командування
Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі
10 травня, 17:00
Мобілізаційний закон набуде чинності через місяць з дати підпису президентом
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію
16 квiтня, 15:49
Перші постачання боєприпасів в Укрїну варто очікувати наприкінці травня або на початку червня
Стало відомо, коли Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи
22 квiтня, 19:06
Дев‘ять сімей з дітьми вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації
З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)
24 квiтня, 13:24
МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану
МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану
16 квiтня, 04:07
На Івано-Франківщині лунають вибухи
На Івано-Франківщині лунають вибухи
18 квiтня, 06:52
Юрій Зарко: У Білопіллі зруйновано 1300 квартир і будинків
Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум Інтерв’ю
Вчора, 16:45
Прапор 110-ї окремої механізованої бригади поблизу стели на в'їзді у Донецьку область
Бригада ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, повертається на фронт
2 травня, 20:07
На Авдіївському напрямку збито ворожий Су-25
На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25
11 травня, 17:51

Події в Україні

Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих
Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вибухи у Криму та Путін у Китаї. Головне за ніч
Вибухи у Криму та Путін у Китаї. Головне за ніч
Погода на 16 травня: нічні заморозки не полишають Україну
Погода на 16 травня: нічні заморозки не полишають Україну
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
21K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
16K
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)
12K
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
8536
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
7443
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua