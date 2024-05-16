Мер Білопілля на Сумщині: Плануємо евакуювати пенсіонерів та хворих

У громаді, що на прикордонні з Росією, через ворожі обстріли підлягають евакуації 23 населених пункти

У Білопіллі на Сумщині досі лишається певна кількість людей, які раніше не мали фізичної або матеріальної змоги кудись виїхати, також є маломобільні люди, прикуті до ліжка хворі, пенсіонери. Влада міста визначається, коли будуть їх евакуйовувати. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко.

За словами міського голови, тим, хто досі не виїхав з Білопілля самостійно, запропонували місця компактного тимчасового проживання у Сумах. «Наразі виявили бажання евакуюватися близько 100 людей. 14 травня прибули перші автобуси, тож 28 осіб виїхали до Сум, серед них шестеро дітей», – розповів Зарко.

Він зазначив, що у місті також є маломобільні люди, прикуті до ліжка хворі, пенсіонери. «Будемо визначати дні, коли їх вивозитимемо», – пояснив він.

За словами міськголови, до повномасштабної війни у Білопіллі проживало 16,5 тисячі людей, зараз залишилося декілька тисяч – більшість вже виїхали своїм ходом.

Як зазначив Зарко, раніше у черзі на евакуацію було 20 з 54 населених пунктів громади. «Зараз, мабуть, трошки більше стало. Додалися ще два–три села із десятикілометрової зони побіля кордону», – зауважив він.

Міськголова розповів, що у п’ятикілометровій зоні є деякі території, де просто вже немає людей, бо села повністю зруйновані. «Умовно кажучи, це як сіра зона. Першим селом, звідки всі виїхали, було Волфине. Натомість є села, куди важко дістатися з безпекових причин», – пояснив він.

Зарко розповів, що у їхній громаді є геть знищені села, такі як Рижівка – там із 976 жителів залишилося шестеро, решта виїхали. Подібна ситуація у селах Павлівка, Катеринівка. «Наші спеціалісти не можуть туди навіть поїхати, аби подивитися на стан будівель, щоб потім допомогти з відновленням», – каже він і додає, що у селі Ободи вже рік немає світла і немає можливості його відновити через постійні обстріли.

Як зауважив Зарко, у його громаді не проводилася примусова евакуація родин з дітьми, бо завжди вдавалося знаходити аргументи і переконувати людей, щоб вони самостійно виїжджали до більш безпечних місць. «Дітей дуже мало у Білопіллі лишилося. На вулицях я їх практично не бачу», – каже він.

А от люди, у яких є господарство, за словами Зарка, не хочуть виїжджати саме через те, що не хочуть його кидати. «У нас була показова ситуація у селі Рижівка. Там річка гарна дуже, гарні луки, пасовиська, всі умови для скотарства, тож багато хто розводив овець, корів. Так люди спочатку самі тікали від обстрілів, а потім, як ставало спокійніше, поверталися до хат, відпускали корівку свою на вільний випас. Потім знаходили інші міста чи села, де було безпечніше, і перевозили туди худобу. На превеликий жаль, дуже мало людей, в яких є худоба, виїжджають», – розповів він.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни у Білопіллі загинуло понад 20 мешканців, десятки зазнали поранень. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко. Він зазначив, що мова винятково про цивільних людей, серед яких є у тому числі й діти.

Зарко переконаний, у діях ворога немає жодної логіки. «Логіка така: прокинулися росіяни – давай накриємо «градами» ось цей район. Після обіду керовані авіабомби давай запустимо по центру міста. Ще через якийсь час – «градами» ще кудись», – пояснює він.

Міський голова Білопілля розповів, що у його місті немає безпечних місць, за 20 метрів від його хати розірвалися «гради».