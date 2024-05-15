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Мер Білопілля: За час війни понад 20 людей загинули від обстрілів, десятки поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мер Білопілля: За час війни понад 20 людей загинули від обстрілів, десятки поранені
Наслідки чергового обстрілу Білопілля російськими військами
фото з відкритих джерел

У прикордонній з Росією громаді Сумщини, де оголошено обов’язкову евакуацію, значні втрати та великі руйнування

За час повномасштабної війни у Білопіллі загинуло понад 20 мешканців, десятки зазнали поранень. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко. Він зазначив, що мова винятково про цивільних людей, серед яких є  у тому числі й діти.

Зарко переконаний, у діях ворога немає жодної логіки. «Логіка така: прокинулися росіяни – давай накриємо «градами» ось цей район. Після обіду керовані авіабомби давай запустимо по центру міста. Ще через якийсь час – «градами» ще кудись», – пояснює він.

Міський голова Білопілля розповів, що у його місті немає безпечних місць, за 20 метрів від його хати розірвалися «гради». «У Білопіллі немає безпечних місць, ворог б’є всюди. Весною в нас були і поранені, і загиблі. За час повномасштабної війни маємо понад 20 загиблих. Є також десятки поранених. І це винятково про цивільних людей мова, серед них діти», – зазначив він.

Зарко зауважив, що тільки під час одного з останніх прильотів КАБів у чотирьох багатоповерхових будинках у центрі міста було повністю вибито усі вікна, двері. «Це сотні квартир. Загалом може йтися про 1200 – 1300 пошкоджених квартир і будинків. На кожній вулиці міста є будинки, в яких якісь пошкодження. Є й такі, які відновленню не підлягають», – додав він.

Міський голова Білопілля каже, що збитки від обстрілів порахувати неможливо. «Є будинки, по яких по декілька разів прилітало. Ми раз підрахували, а потім – ще один приліт. І як тут рахувати суму збитків?», – пояснює він.

На думку Зарка, рахувати збитки з огляду на залишкову вартість будівлі неправильно. «Наприклад, історична будівля – школа, де навчалися Казимир Малевич, Олександр Олесь, – була побудована у 1874 році. Її залишкова вартість дорівнює практично нулю. Але ми розуміємо: для того, щоби побудувати цю школу, потрібно буде 100 млн грн. Знищені у нас також промисловість, магазини, будинки»,  – розповідає міськголова.  

Нагадаємо, Російська Федерація планує створити паніку в Харкові та Сумах з метою вплинути на місцевих жителів. Також цю тему вони хочуть використовувати для просування переговорів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.

За словами Коваленка, окупанти намагатимуться викликати паніку в місцевого населення.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

Читайте також: Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум
Теги: школа промисловість втрати ворог росіяни

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