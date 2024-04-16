МАГАТЕ стурбоване тим, що Ізраїль може вдарити по ядерних об'єктах Ірану

Рафаель Гроссі зазначив, що Іран закрив свої ядерні об'єкти в неділю, 14 квітня, з «міркувань безпеки»

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі стурбований тим, що Армії оборони Ізраїлю може завдати удару по ядерних об'єктах на території Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel.

Рафаель Гроссі зазначив, що Іран закрив свої ядерні об'єкти в неділю, 14 квітня, з «міркувань безпеки».

Видання пише, що у понеділок, 15 квітня, доступ до об'єктів був відкритий, але влада країни не допустила до них інспекторів МАГАТЕ з поясненням «доки ми не переконаємося, що ситуація повністю заспокоїлася».

«Ми збираємося відновити роботу завтра (Ред. – 16 квітня). Це не вплинуло на нашу інспекційну діяльність», – сказав гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Журналісти запитали у Гроссі щодо можливості удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах: «Ми завжди стурбовані такою можливістю». Гендиректор закликав до «крайньої стриманості».

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля-земля» і 36 крилатих ракет.

До слова, іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.