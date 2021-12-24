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    Мер Івано-Франківська застряг у ліфті (фото)

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    Мер Марцінків пообіцяв поремонтувати ліфт телецентру - Мер Івано-Франківська застряг у ліфті (фото)
    Мер Марцінків пообіцяв поремонтувати ліфт телецентру
    фото Руслан Марцінків/Facebook

    Чиновник спізнився через інцидент на прямий ефір

    Мер Івана-Франківська Руслан Марцінків поскаржився, з застряг у ліфті телерадіокомпанії «Вежа», коли їхав на прямий ефір програми. Про це Марцінків написав на сторінці у Facebook.

    «Застряг в ліфті на Вежі! Ефір може бути зірваний!», – написав мер Івана-Франківська.

    Пізніше у коментарях Марцінків додав, що таки потрапив на ефір, але спізнився на 20 хв.

    З полону ліфта мера визволяли працівники аварійної служби. В ефірі Марцінків пообіцяв, що у будівлі телерадіокомпанії відремонтує не лише ліфт, а й дах, що протікає.

    Раніше мер Івано-Франківська запропонував нове покарання для хуліганів, бити «буком по голій дупі».

    До слова, у Києві охорона бізнес-центру вигнала мільйонерів із ліфта.

    Теги: мер ліфт Руслан Марцінків охорона
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    Мер Івано-Франківська застряг у ліфті (фото)