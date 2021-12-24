Мер Івано-Франківська застряг у ліфті (фото)

Чиновник спізнився через інцидент на прямий ефір

Мер Івана-Франківська Руслан Марцінків поскаржився, з застряг у ліфті телерадіокомпанії «Вежа», коли їхав на прямий ефір програми. Про це Марцінків написав на сторінці у Facebook.

«Застряг в ліфті на Вежі! Ефір може бути зірваний!», – написав мер Івана-Франківська.

Пізніше у коментарях Марцінків додав, що таки потрапив на ефір, але спізнився на 20 хв.

З полону ліфта мера визволяли працівники аварійної служби. В ефірі Марцінків пообіцяв, що у будівлі телерадіокомпанії відремонтує не лише ліфт, а й дах, що протікає.

Раніше мер Івано-Франківська запропонував нове покарання для хуліганів, бити «буком по голій дупі».

До слова, у Києві охорона бізнес-центру вигнала мільйонерів із ліфта.