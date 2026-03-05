Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки

«У прифронтових громадах складана ситуація через евакуацію людей, мобілізацію чоловіків, руйнування житла та постійну безпекову нестабільність»

Прифронтові регіони перебувають у зоні особливого демографічного ризику, і для них необхідний окремий державний пакет підтримки народжуваності. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що торік в Україні народилося 168,7 тис. дітей, тоді як померло 485,2 тис. осіб. На одного новонародженого припадає приблизно три померлих. Рівень народжуваності становить близько однієї дитини на жінку при необхідних 2,1 для простого відтворення населення.

За словами Ігоря Терехова, у прифронтових громадах ситуація є ще складнішою через евакуацію людей, мобілізацію чоловіків, руйнування житла та постійну безпекову нестабільність.

«Народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків. У прифронтових регіонах ці умови нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій», - наголосив Ігор Терехов.

З огляду на це, АПМГ пропонує запровадити прифронтову надбавку до виплат при народженні дитини, автоматично продовжувати допомогу матерям у громадах з високим безпековим ризиком, розширити трудові гарантії для матерів, зокрема право на гнучкий графік роботи та заборону звільнення без альтернативи, а також інтегрувати психологічну підтримку вагітних і матерів у систему первинної медицини.

До слова, мер Харкова пропонує запровадити День внутрішньо переміщених осіб.