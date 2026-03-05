Головна Країна Події в Україні
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки
Міський голова Харкова Ігор Терехов

«У прифронтових громадах складана ситуація через евакуацію людей, мобілізацію чоловіків, руйнування житла та постійну безпекову нестабільність»

Прифронтові регіони перебувають у зоні особливого демографічного ризику, і для них необхідний окремий державний пакет підтримки народжуваності. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що торік в Україні народилося 168,7 тис. дітей, тоді як померло 485,2 тис. осіб. На одного новонародженого припадає приблизно три померлих. Рівень народжуваності становить близько однієї дитини на жінку при необхідних 2,1 для простого відтворення населення.

За словами Ігоря Терехова, у прифронтових громадах ситуація є ще складнішою через евакуацію людей, мобілізацію чоловіків, руйнування житла та постійну безпекову нестабільність.

«Народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків. У прифронтових регіонах ці умови нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій», - наголосив Ігор Терехов.

З огляду на це, АПМГ пропонує запровадити прифронтову надбавку до виплат при народженні дитини, автоматично продовжувати допомогу матерям у громадах з високим безпековим ризиком, розширити трудові гарантії для матерів, зокрема право на гнучкий графік роботи та заборону звільнення без альтернативи, а також інтегрувати психологічну підтримку вагітних і матерів у систему первинної медицини.

До слова, мер Харкова пропонує запровадити День внутрішньо переміщених осіб.

«Батько наш Махно». Розмова з істориком, що рятує культурні цінності з Гуляйпілля
14 лютого, 13:00
«Батько наш Махно». Розмова з істориком, що рятує культурні цінності з Гуляйпілля
14 лютого, 13:00
Ситуація із теплом у Харкові. Зеленський дав термінове завдання уряду
16 лютого, 13:59
Ситуація із теплом у Харкові. Зеленський дав термінове завдання уряду
16 лютого, 13:59
Терехов: Україні потрібні гарантії безпеки на століття, а не на наступних кілька років
10 лютого, 09:00
Терехов: Україні потрібні гарантії безпеки на століття, а не на наступних кілька років
10 лютого, 09:00
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року
20 лютого, 17:06
Перерахунок через обстріли: як кияни платитимуть за опалення у січні 2026 року
20 лютого, 17:06
Дрон врізався в дерево
Російський дрон на оптоволокні вперше долетів до Харкова
25 лютого, 23:40
Спадкоємний принц Пехлеві закликав іранців готуватися до останньої битви
28 лютого, 15:19
Спадкоємний принц Пехлеві закликав іранців готуватися до останньої битви
28 лютого, 15:19
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді
1 березня, 16:59
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді
1 березня, 16:59

Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки
Мер Харкова: Прифронтові громади потребують демографічного пакета підтримки
Федоров назвав кількість ліквідованих окупантів дронами за зиму
Федоров назвав кількість ліквідованих окупантів дронами за зиму
Сили оборони уразили логістичні об'єкти та скупчення військ РФ
Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
2 березня, 22:17

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
