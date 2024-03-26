Письменник Сергій Жадан вирішив мобілізуватися

Український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан планує вступити до лав бригади Національної гвардії України «Хартія»

Відомий український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної бригади України «Хартія».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це йдеться у сюжеті «Вікна-новини», який транслювали в ефірі інформаційного телемарафону. Зазначається, що письменник розповів журналістам про свої наміри у Серебрянських лісах, де передавав допомогу військовим. Разом з ним до війська доєднається один з музикантів.

«Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів – є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни Уккраїни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Тому що наше військо є доволі точним зліпком, відбитком українського суспільства», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слід зазначити, що сюжет не містить прямої мови Жадана з приводу його намірів мобілізуватися. Однак журналістка Марія Малевська повідомляє: «Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені – невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська».

Нагадаємо, 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам. Про це свідчать результати соціологічного опитування дослідницької агенції Info Sapiens.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.