Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)

Активісти оголосили старт акції «Пали російське»

Мешканці тимчасово окупованих територій приєдналися до акції руху громадського спротиву «Жовта стрічка». Активісти «Жовтої стрічки» оголосили старт акції «Пали російське». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Перші фото та відео знищення російських триколорів вже з’являються в мережі. Зокрема, активістки руху «Зла мавка» опублікували відео спалення російського прапора.

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«12 червня рашисти хочуть відсвяткувати «День Росії» в наших з вами українських містах. «Зла мавка» приєднується до інших активістів на окупованих територіях та підтримує акцію «Пали російське!». Знищуйте російську символіку будь-якими способами! Разом відчистити наші міста», – написали активістки.

До слова, російські окупанти розпочали підготовку до переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму.

Раніше представник розвідки припустив, коли ЗСУ можуть увійти до Криму.