Японія протестує проти ракетних навчань Росії біля Курил

Російські військові навчання відбуваються поблизу японського регіону Хоккайдо

У Японії висловили протест Росії у зв'язку із планами провести ракетні навчання з 18 по 22 квітня в районі південної частини Курильських островів. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, повідомляє The Guardian.

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Він сказав, що Токіо подав протест Росії у зв'язку з її військовими навчаннями навколо Курильських островів недалеко від японського Хоккайдо.

Крім того, за його словами, територія проведення навчань включає район, який Японія вважає своїми територіальними водами.

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Мацуно також повідомив, що Росія проінформувала Токіо про проведення ракетних навчань навколо спірних островів 18-22 квітня.

Нагадаємо, Сергій Шойгу 14 квітня заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті. У цих межах флот було піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

17 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Путіну про перебіг раптової перевірки Тихоокеанського флоту. Після цього Путін взявся знову погрожувати усьому світу ядерною зброєю.

«Росія може задіяти свої військово-морські сили у будь-яких конфліктах та на будь-яких напрямках», – заявив Путін.

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Путін зазначив, що на сьогоднішній день ясні пріоритети застосування російських військ стосуються насамперед «спецоперації» в Україні та всього, що пов'язане із захистом, у тому числі «нових регіонів Росії», тобто окупованих українських територій.