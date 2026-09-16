Зимова виплата 19 400 грн: уряд пояснив, на що українці зможуть витратити гроші

Павербанки, теплі ковдри, шкарпетки чи дрова – родина сама вирішуватиме, що їй найбільше потрібно взимку

Отримувачі самі вирішуватимуть, що потрібно їхньому домогосподарству для підготовки до опалювального сезону

Цьогоріч у межах програми «Зимова підтримка» домогосподарства у визначених прифронтових громадах можуть отримати 19 400 грн на підготовку до зимового періоду. Ці кошти не прив'язуватимуть до конкретних товарів, робіт чи послуг – отримувачі самі визначатимуть, що саме потрібно їхній родині для проходження зими. Про це міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін розповів в ефірі Українського Радіо, передає «Главком».

На що можна витратити гроші

За словами Улютіна, цього року кошти не матимуть цільового обмеження. Люди самостійно визначатимуть, що придбати для підготовки до зимового періоду.

«Цього року це відповідальність самої людини і домогосподарства, на що саме вони витратять кошти», – пояснив міністр.

Він навів приклади можливих витрат: павербанки, теплі ковдри, шкарпетки або дрова для опалення житла. Водночас остаточний вибір залишається за самим домогосподарством.

Минулого року виплати були прив'язані до придбання твердого пічного побутового палива. Цьогоріч уряд змінив підхід після аналізу минулорічного досвіду.

«Мешканці багатоквартирних будинків мають такий самий ризик уразливості, як і ті, хто проживає у приватних будинках», – зазначив Улютін.

Тому цього року допомогу не обмежили лише потребами домогосподарств із пічним опаленням.

Хто може отримати 19 400 грн

У програмі визначили 11 категорій вразливості. Серед них – люди з інвалідністю, одержувачі пенсій по інвалідності, окремі категорії пенсіонерів, сім'ї з дітьми, багатодітні та прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, родини патронатних вихователів, одержувачі допомоги на проживання ВПО та субсидій.

При цьому майнового критерію для участі у програмі немає.

Улютін навів приклад двох пенсіонерів, які проживають разом і отримують по 4–4,5 тис. грн пенсії. За його словами, вони також можуть претендувати на виплату 19 400 грн, якщо відповідають іншим умовам програми.

Крім того, уряд додав можливість отримати допомогу людям з інвалідністю, одиноким непрацездатним пенсіонерам і багатодітним сім'ям, які не отримують жодної з перелічених соціальних виплат, але мають право на них. Для цього вони можуть подати заяву та документи, що підтверджують відповідне право.

Де діє програма

Допомогу отримають мешканці визначених прифронтових громад у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Території поділені на дві категорії – 0–20 км та 20–50 км від зони бойових дій.

Для мешканців громад у зоні 0–20 км заяви приймають органи місцевого самоврядування, ЦНАПи та Пенсійний фонд. За словами міністра, на гуманітарному рахунку Мінсоцполітики вже перебуває понад 2,2 млрд грн, зарезервованих для виплат у цій зоні.

Для громад у зоні 20–50 км заявки приймають органи місцевого самоврядування або місцеві військові адміністрації. Кошти для цієї категорії зарезервовані у міжнародних гуманітарних партнерів.

Загалом планують охопити близько 380 тис. домогосподарств, або понад 1 млн людей. Із них близько 120 тис. домогосподарств припадає на зону 0–20 км, ще приблизно 260 тис. – на зону 20–50 км.

Заявки на отримання допомоги приймають до 30 жовтня. Подати заявку потрібно особисто.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Загальний обсяг операцій із коштами бюджету перевищує 8 трлн грн, а безпосередньо видатки державного бюджету мають становити 7,27 трлн грн. Найбільше коштів планують спрямувати на безпеку та оборону – 4,885 трлн грн. На соціальні виплати та заходи Міністерства соціальної політики передбачено 540,3 млрд грн.