«Укренерго» прогнозує у 2024 році ціну продажу «зеленої» електроенергії на чверть нижчою, ніж оцінює НКРЕКП

«Укренерго» має критичну проблему з неоплатами з боку тисяч підприємств, які отримують електроенергію на балансуючому ринку

Ціна продажу «зеленої» електроенергії в прогнозі НКРЕКП завищена на 20% – «Укренерго»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на 2024 завищує прогнозну вартість продажу електроенергії з відновлюваних джерел майже на чверть.

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Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, зазначивши, що в цьому питанні у компанії з комісією принципова розбіжність.

«Занадто оптимістичний прогноз НКРЕКП щодо середньої ціни продажу зеленої електроенергії «Гарантованим покупцем». Ми її бачимо приблизно 3,2 тис грн/МВт-год, регулятор – 4 тис/МВт-год», – сказав Кудрицький.

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За його словами, компанія наполягає на правильних розрахунках, щоб забезпечувати повноцінні компенсації «зеленій» генерації.

«Нам потрібно, щоб був коректно виконаний розрахунок. І нам достатньо, щоб «ГарПок» підтвердив, що він готовий продавати свій портфель електроенергії за ціною, яка зазначена в розрахунках регулятора», – сказав керівник компанії.

«Можна і 7 тис/МВт-год поставити, але ж треба розуміти, звідки ця ціна береться, хто її підтверджує», – додав він.

Кудрицький зазначив, що в ДП «Гарантований покупець» оцінки також наближені до даних «Укренерго», а не НКРЕКП.

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Як повідомлялося, «Укренерго» продовжує накопичувати борги перед ДП «Гарантований покупець» та станом на кінець першої декади листопада заборгованість виросла до 33,6 млрд грн.

Окрім того, «Укренерго» має критичну проблему з неоплатами з боку тисяч підприємств, які отримують електроенергію на балансуючому ринку і яких окремими рішеннями заборонено відключати від електропостачання навіть, коли вони мають великі борги.