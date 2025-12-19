Головна Країна Суспільство
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинків напали на енергетиків, які зазнали тілесних ушкоджень
фото: Міненерго

ЦЕК передали метаріали щодо факту нападів на енергетиків до Національної поліції

У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинку напали на виїзну бригаду енергетиків. Раніше у будинку цих містян не вимикали світло через те, що вони були приєднані до лінії з критичною інфраструктурою, а тепер їх відключають в ручному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК» (Центральній енергетичній компанії).

«На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2», – повідомили у ЦЕК.

За словами ЦЕК, мешканці будинків, що були раніше під'єднані до лінії з критичною інфраструктурою не мають «привілейованого становища». Тому енергетики будуть здійснювати свою роботу відповідно до правил та відключати ці будинки, як й усі інші – за графіками.

У ЦЕК повідомили, що матеріали щодо факту нападів на енергетиків було передано до Національної поліції для відкриття кримінального провадження відповідно до чинного законодавства України. Про це попередили мешканців будинків, які здійснили напад.

Нагадаємо, що уряд переглянув списки критичної інфраструктури. За результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.  За словами Юлії Свириденко, це дозволить скоротити тривалість графіків відключення електроенергії для населення та промисловості.

Раніше в коментарі «Главкому» сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк розповідала, що зберігати в холодильнику під час блекаутів та від чого відмовитися

Теги: енергетика Дніпро напад відключення світла

