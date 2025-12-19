Головна Країна Події в Україні
Уночі РФ атакувала енергооб'єкти у кількох регіонах: деталі від «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах: деталі від «Укренерго»
В Одесі внаслідок чергового масованого удару РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури
фото: ДСНС Одещини

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Уночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На решті об’єктів – енергетики очікують дозволу від військовослужбовців.

Унаслідок попередніх масованих атак на енергосистему – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення. 

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 19 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів України.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок чергового масованого удару РФ пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено скління у п'ятиповерховому житловому будинку, постраждала людина.

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

