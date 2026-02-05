Головна Країна Події в Україні
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 5 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 5 лютого 2026 року
фото: Міненерго (ілюстративне)

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 34 населені пункти у Київській, Одеській та Тернопільській областях

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що наразі вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

«По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків», – наголошує Міненерго.

Зокрема, через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 34 населені пункти у Київській, Одеській та Тернопільській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Як повідомлялося, ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Теги: енергетика Міненерго відключення світла

