Світла буде ще менше. Шмигаль розповів про стан енергосистеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністр енергетики наголосив, що графіки відключень світла можуть погіршуватися
фото: Денис Шмигаль

За словами глави Міненерго, окупанти готують нові обстріли енергетики

Ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

«Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень», – каже він.

За словами міністра, відновлювальні роботи тривають в усіх областях. У Києві працюють більш ніж 230 бригад.

«Також вже долучили 40 ремонтних бригад «Нафтогазу». Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання. У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу», – каже він.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Як повідомлялося, уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Теги: енергетика відключення відключення світла Денис Шмигаль

