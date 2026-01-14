Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі

Шмигаль: Ситуація складна, але система працює

Денис Шмигаль, який незабаром має стати новим очільником Міненерго, повідомив про свої цілі на новій посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Моє ключове завдання на посаді – якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи. Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів», – йдеться у заяві.

На посаді міністра енергетики Шмигаль назвав три основні пріоритети:

Відновлення

Відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання.

Необхідність створити на прифронтових територіях так звані «енергетичні батальйони», укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом.

Впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам.

Відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.

Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування, зазначив Шмигаль.

«Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання», – наголосив він.

Стійкість

Розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств.

Продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів.

Розбудова децентралізованої генерації.

Модернізація

Розробка нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство.

Запуск цифрового додатка «Єдина платіжка» для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку.

«Потрібно завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору», – підкреслив Шмигаль.

Модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС, збільшення трансформаторної потужності, розбудова нових інтерконекторів.

«Ситуація складна, але система працює. Дякую енергетикам, комунальникам, інженерам, всім ремонтним бригадам. Кожному та кожній, хто щодня повертає світло та тепло», – підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби призначила ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посади міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра України. «За» проголосували 248 народних депутатів.