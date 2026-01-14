Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі
Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики України
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль: Ситуація складна, але система працює

Денис Шмигаль, який незабаром має стати новим очільником Міненерго, повідомив про свої цілі на новій посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Моє ключове завдання на посаді – якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи. Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів», – йдеться у заяві.

На посаді міністра енергетики Шмигаль назвав три основні пріоритети:

Відновлення

  • Відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання.
  • Необхідність створити на прифронтових територіях так звані «енергетичні батальйони», укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом.
  • Впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам.
  • Відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.
  • Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування, зазначив Шмигаль.
  • «Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання», – наголосив він.

Стійкість

  • Розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств.
  • Продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів.
  • Розбудова децентралізованої генерації.

Модернізація

  • Розробка нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство.
  • Запуск цифрового додатка «Єдина платіжка» для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку.
  • «Потрібно завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору», – підкреслив Шмигаль.
  • Модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС, збільшення трансформаторної потужності, розбудова нових інтерконекторів.

«Ситуація складна, але система працює. Дякую енергетикам, комунальникам, інженерам, всім ремонтним бригадам. Кожному та кожній, хто щодня повертає світло та тепло», – підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби призначила ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посади міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра України. «За» проголосували 248 народних депутатів.

Теги: Денис Шмигаль Міненерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

248 народних депутатів підтримали обрання Дениса Шмигаля на нову посаду
Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром 
Сьогодні, 14:37
Федорова та Шмигаля не призначено на нові посади
Рада провалила призначення Шмигаля. Всі кадрові питання перенесені на 14 січня
Вчора, 16:54
Росія знову вдарила по енергетиці
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
Вчора, 11:12
Володимир Зеленський зустрівся з Денисом Шмигалем
Президент запропонував Шмигалю повернутися до керівництва урядом
3 сiчня, 14:47
Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 2025, 17:39
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
24 грудня, 2025, 16:13
Міноборони наступного року планує залучити сотні мільйонів на розвиток військових шпиталів
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів
23 грудня, 2025, 19:43
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
23 грудня, 2025, 07:43
У результаті ударів по енергосистемі в Україні діють обмеження електроспоживання
Удар по енергетиці та ситуація із пальним. Міненерго пояснило, чи варто панікувати українцям
22 грудня, 2025, 11:18

Політика

Наталуха очолив Фонд держмайна
Наталуха очолив Фонд держмайна
Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі
Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі
Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром 
Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром 
Помер 52-річний нардеп та сценарист «Кварталу 95» Олександр Кабанов
Помер 52-річний нардеп та сценарист «Кварталу 95» Олександр Кабанов
Верховна Рада продовжила воєнний стан
Верховна Рада продовжила воєнний стан
Федоров став новим міністром оборони
Федоров став новим міністром оборони

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua