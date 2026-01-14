Новий міністр енергетики Шмигаль назвав три свої цілі
Шмигаль: Ситуація складна, але система працює
Денис Шмигаль, який незабаром має стати новим очільником Міненерго, повідомив про свої цілі на новій посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.
«Моє ключове завдання на посаді – якнайшвидше пройти гостру фазу енергетичної кризи. Рішення мають ухвалюватися в пришвидшеному темпі. Треба посилити координацію всіх відповідальних. Зібрати єдиний план дій для всіх. Пришвидшувати розподіл дефіцитних ресурсів», – йдеться у заяві.
На посаді міністра енергетики Шмигаль назвав три основні пріоритети:
Відновлення
- Відновлення генерації, підстанцій, розподільчих мереж. Формування резерву потужностей та обладнання.
- Необхідність створити на прифронтових територіях так звані «енергетичні батальйони», укомплектовані фахівцями, забезпечені технікою та надійним захистом.
- Впровадження доплат енергетикам і ремонтним бригадам.
- Відновлення газовидобутку, відбудова пошкоджених газорозподільних станцій та газопроводів, резервні схеми газопостачання для критичних споживачів, підвищення надійності газосховищ.
- Можемо залучати більше енергетичної допомоги та фінансування, зазначив Шмигаль.
- «Будемо допомагати тим містам і громадам, які самі не здатні витягнути ці завдання», – наголосив він.
Стійкість
- Розширення проєкту зі встановлення РЕБ та систем ППО за участі енергетичних підприємств.
- Продовження будівництва захисту для енергетичних об’єктів.
- Розбудова децентралізованої генерації.
Модернізація
- Розробка нових родовищ. Інвестиції. Державно-приватне партнерство.
- Запуск цифрового додатка «Єдина платіжка» для покращення послуг, інформування та зворотного звʼязку.
- «Потрібно завершити інтеграцію до європейського енергетичного простору», – підкреслив Шмигаль.
- Модернізація ліній електропередач на кордоні з ЄС, збільшення трансформаторної потужності, розбудова нових інтерконекторів.
«Ситуація складна, але система працює. Дякую енергетикам, комунальникам, інженерам, всім ремонтним бригадам. Кожному та кожній, хто щодня повертає світло та тепло», – підсумував Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби призначила ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посади міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра України. «За» проголосували 248 народних депутатів.
