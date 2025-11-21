Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Більші, ніж у попередників». Лещенко розповів про унікальні амбіції Зеленського

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Більші, ніж у попередників». Лещенко розповів про унікальні амбіції Зеленського
«Амбіції Зеленського більші, ніж у попередників» – Лещенко
фото з відкритих джерел

Лещенко: «У президента немає такої категорії, як друзі»

Президент України Володимир Зеленський ставить перед собою більші цілі, ніж його попередники, розповів заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому».

«Владі треба бути лідером боротьби з корупцією, тому що саме в такий спосіб Україна підтверджує свій статус європейської демократичної держави. Ми кандидат в ЄС і цей шлях євроінтеграції невідворотний», – зазначив Лещенко.

За словами Лещенка, у президента немає категорії «друзів». «У голови держави їх бути не може в принципі. Тому президент в комунікації може бути тільки тим, хто проявляє лідерство в боротьбі з корупцією.  Зеленського цікавить, аби за його президентства Україна стала членом Євросоюзу, отримала гарантії безпеки і закінчила війну в спосіб, який буде вигідний для України», – зазначив Лещенко.

«Його амбіції набагато більші, ніж у попередніх президентів. І моя позиція незмінна з моменту, коли ми познайомилися в грудні 2018 року ще до його висунення в президенти», – додав Лещенко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не знав про можливі оборудки бізнесмена Тимура Міндіча

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» та соратник президента України Сергій Лещенко похвалив НАБУ за якість розслідування у справі «Міндічгейт», але водночас висловив здивування, чому антикорупційним органам не вдалося запобігти виїзду бізнесмена Тимура Міндіча з України.

Читайте також:

Теги: Сергій Лещенко Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
Саміт в Брюсселі: ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках
24 жовтня, 03:59
Туск не впевнений, наскільки «стабільним» виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна
26 жовтня, 15:55
ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
29 жовтня, 14:47
За словами Зеленського, список отримають лідери країн, які підтримують Україну
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
31 жовтня, 21:14
Володимир Зеленський подякував бійцям за їхню службу та особисто вручив державні нагороди
Зеленський зустрівся з військовими на фронті
4 листопада, 14:15
Президент США Дональд Трамп привітав громадян з річницею перемоги на виборах
«Честь представляти країну»: Трамп привітав американців з річницею своєї перемоги
5 листопада, 19:48
Секретні резиденції Путіна: розслідування показало правду
Де ховається Путін під час війни? Сенсаційне розслідування про секретні кабінети диктатора
11 листопада, 17:32
Нові вагони «Укразалізниці» мають плавніший хід, оснащені сучасними кондиціонерами, вакуумними туалетними системами
Як «Інтерсіті». Сергій Лещенко розхвалив нові плацкартні вагони «Укрзалізниці»
19 листопада, 22:00

Політика

Зеленський доручив повний аудит оборонної сфери та АРМА
Зеленський доручив повний аудит оборонної сфери та АРМА
Україну на переговорах представлятимуть дев’ять високопосадовців: хто увійшов до делегації
Україну на переговорах представлятимуть дев’ять високопосадовців: хто увійшов до делегації
ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»
ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»
Зеленський обговорив з Рютте мирний план США для України
Зеленський обговорив з Рютте мирний план США для України
Зеленський: Україна, США і Європа працюватимуть над «працездатним шляхом до миру»
Зеленський: Україна, США і Європа працюватимуть над «працездатним шляхом до миру»
Свириденко зробила заяву про скорочення відключень світла
Свириденко зробила заяву про скорочення відключень світла

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua