«Більші, ніж у попередників». Лещенко розповів про унікальні амбіції Зеленського

Лещенко: «У президента немає такої категорії, як друзі»

Президент України Володимир Зеленський ставить перед собою більші цілі, ніж його попередники, розповів заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко в інтервʼю «Главкому».

«Владі треба бути лідером боротьби з корупцією, тому що саме в такий спосіб Україна підтверджує свій статус європейської демократичної держави. Ми кандидат в ЄС і цей шлях євроінтеграції невідворотний», – зазначив Лещенко.

За словами Лещенка, у президента немає категорії «друзів». «У голови держави їх бути не може в принципі. Тому президент в комунікації може бути тільки тим, хто проявляє лідерство в боротьбі з корупцією. Зеленського цікавить, аби за його президентства Україна стала членом Євросоюзу, отримала гарантії безпеки і закінчила війну в спосіб, який буде вигідний для України», – зазначив Лещенко.

«Його амбіції набагато більші, ніж у попередніх президентів. І моя позиція незмінна з моменту, коли ми познайомилися в грудні 2018 року ще до його висунення в президенти», – додав Лещенко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не знав про можливі оборудки бізнесмена Тимура Міндіча.

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» та соратник президента України Сергій Лещенко похвалив НАБУ за якість розслідування у справі «Міндічгейт», але водночас висловив здивування, чому антикорупційним органам не вдалося запобігти виїзду бізнесмена Тимура Міндіча з України.