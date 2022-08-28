Міноборони показало, хто вночі порушує спокій російських міст (фото)

«Бавовну» росіянам творить тварина-привид

Міністерство оборони України показало, хто вночі порушує спокій у російських містах. Фото істоти відомство оприлюднило у своєму Twitter.

«Бавовнятко – тварина-привид. Пухнастий і непосидючий. Уночі Бавовнятко тихо приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, росіяни називають всі вибухи на військових базах чи складах «хлопком». Мовляв, нічого такого не сталося, просто голосні звуки. Своєю чергою українці підхопили їхні слова, переклавши російське «хлопок» як «бавовна».

Раніше влада Бєлгорода вигадала дивне пояснення пожежі на складі боєприпасів. За словами губернатора, через спекотну погоду «стався ефект лінзи».

Також окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати вибухи на військових об’єктах