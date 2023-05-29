У Києві збита російська ракета ледь не влучила у маршрутку (відео)

Уламок збитої російської ракети ледь не влучив у пасажирську маршрутку та автомобілі

Експерти встановлять, яка саме ракета впала на проїжджу частину

Падіння уламків збитої російської ракети у Києві було зафіксоване на камеру стеження. Відповідними кадрами діляться місцеві Telegram.-канали.

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На відео з камер стеження був зафіксований момент, коли уламок російської ракети впав між автомобілями і ледь не влучив у пасажирську маршрутку. На щастя, машинам дивом вдалося проскочити місце падіння уламка і вони залишилися непошкодженими.

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Великий уламок ворожої ракети, який горів, уже встигли і загасити, і прибрати з місця падіння. Рух транспорту відновили наразі лише частково. Що це за ракета, уламки якої впали в цьому районі, мають встановити експертизи.

українців були на роботі, а діти перебували у навчальних закладах. Російські окупанти цинічно випустили ракети по українській столиці, проте українські системи ППО працювали вміло та знищували ворожі снаряди.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

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За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Також Кличко показав уламки російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого, його госпіталізували.