Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони повідомило, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони повідомило, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку
Сили оборони потужно стримують ворожі війська
фото ілюстративне

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв», – йдеться в повідомленні.

На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська.

На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.
Всі дії ворога безсуспішні.

На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км. За тиждень звільнено 2 кв.км .

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка – успіху не мав.

Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Звільнена площа складає 204,7 кв. км. Збільшено за тиждень на 12,6 кв.км.

На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: ЗСУ війна Міноборони Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал біля Мар'їнки
На Бахмутський напрямок РФ стягує додаткові сили і засоби – Міноборони
29 липня, 21:57
Керівник Кремля звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
Сьогодні, 08:19
Окупанти посилюють активність на лінії Сватове – Кремінна
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
Сьогодні, 07:18

Події в Україні

Путін уже не здатний захистити росіян від війни – розвідка Британії
Путін уже не здатний захистити росіян від війни – розвідка Британії
Окупанти вдарили по центру Херсона: є загиблі
Окупанти вдарили по центру Херсона: є загиблі
У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
Міноборони повідомило, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку
Міноборони повідомило, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку
Ворог готується до атаки та починає підтягувати стратегічну авіацію – «Південь»
Ворог готується до атаки та починає підтягувати стратегічну авіацію – «Південь»
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
52K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
31K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
18K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
14K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
12K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту