У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»

У «Дії» наголосили, що оформлення допомоги триватиме до 24 грудня

У застосунку «Дія» стався тимчасовий збій у роботі, який пов'язаний з високим навантаженням на сервіс через старт подачі заявок на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у рамках президентської програми «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви - і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, користувачам, які зіткнулися з помилкою, рекомендують спробувати подати заявку пізніше.

У пресслужбі зауважили, що хвилюватися не варто, оскільки послуга подачі заявки на отримання 1000 грн працюватиме до 24 грудня 2025 року, тож усі охочі гарантовано встигнуть скористатися цією можливістю.

Як відомо, в Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.