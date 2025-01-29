Пентагон призначив розслідування проти генерала Міллі

Ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів втратить доступ до служби безпеки та особистої охорони

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет відкликає допуск до державної таємниці відставного генерала і колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі. Про це повідомляє Reuters.

Так, Міллі втратить доступ до служби безпеки та особистої охорони. Глава Пентагону також наказав Управлінню генерального інспектора Міністерства оборони США розпочати розслідування поведінки Міллі, щоб визначити, чи доцільно повторно відновлювати оцінку його військового звання.

Раніше президент США Дональд Трамп раніше запропонував «стратити» генерала Марка Міллі за те, що він стримував переговори з Китаєм. Фото Міллі було видалено з Пентагону незабаром після повернення Трампа до Білого дому.

У жовтні 2024 року ексочільник Об’єднаного комітету начальників штабів Міллі назвав Трампа «фашистом до мозку кісток».

Нагадаємо, у 2023 році в Міллі закінчився термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США. Його наступником став генералом Чарльз Браун.

До слова, сенат Конгресу США під час фінального голосування в п’ятницю затвердив кандидатуру Піта Геґсета на посаду міністра оборони США. 44-річний Геґсет є ветераном американської армії, бойовим офіцером Національної гвардії.

Як повідомлялося, Геґсет призупиняє нові армійські контракти для переоцінки потреб військових і системи закупівель. Призупинення контрактів може тривати десять днів, але потенційно може й затягнутися на місяці.

Частково нове рішення стосується зупинки всіх програм різноманітності, справедливості та залучення (DEI), які президент США Дональд Трамп наказав закрити своїм виконавчим указом.