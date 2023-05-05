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Примусова паспортизація підлітків: окупанти вигадали цинічний спосіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Примусова паспортизація підлітків: окупанти вигадали цинічний спосіб
Росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ
фото з відкритих джерел

Росіяни погрожують батькам підлітків штрафами та позбавленням батьківських прав

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники примушують дітей від 14 років отримувати паспорти РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначається, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. У разі непокори батьки підлітків сплатять штраф, а в подальшому взагалі можуть бути позбавлені батьківських прав.

Водночас, як інформує Центр нацспротиву, усі діти, що народилися на захоплених територіях після 30 вересня 2022 автоматично «стають громадянами РФ».

«Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, аби «виправдати» окупацію регіону», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що РФ продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

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Теги: окупанти паспорт штраф батьки діти

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